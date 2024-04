Immer mehr offene Fälle In NRW sollen Richter jetzt den Staatsanwälten helfen

Es gibt immer mehr Kriminalität in NRW und nicht genug Menschen in der Justiz, um die Taten zu verfolgen: Die Zahl der offenen Ermittlungsverfahren in den Staatsanwaltschaften des Landes klettert weiter in die Höhe. Fast 243.000 waren es Ende 2023. Im Jahr 2019 hatte es noch rund 176.000 offene Verfahren gegeben. Seitdem kamen Jahr für Jahr mehr Fälle dazu, als sich abarbeiten ließen.