Hacker-Affäre in NRW : Justiz prüft Ermittlungen gegen Justizminister Biesenbach

Hacker-Affäre in NRW

Düsseldorf Die Ermittlungen über einen angeblichen Hacker-Angriff auf die zurückgetretene NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking nehmen eine neue Wendung. Justizminister Peter Biesenbach gerät unter Druck.

Es geht darum, dass Biesenbach am 8. Juli im Untersuchungsauschuss zur „Hacker-Affäre“ rund um die im Sommer 2018 zurückgetretene Ex-Landeswirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) dazu befragt worden war, warum er am 29. März 2018 einen Staatsanwalt angerufen hatte, der in dem Moment zu Besuch auf dem Bauernhof der Ministerin war. Der Fahnder hatte Schulze Föcking mitgeteilt, dass man ihre Anzeige wegen eines Hacker-Angriffs auf ihr privates W-Lan-Netz nicht weiter verfolgen würde, weil man davon ausging, dass es nur einen Bedienfehler gegeben hatte.