Zappeln, Unruhe, Sprachschwierigkeiten Junge Lehrer in NRW sollen auf Problemklassen vorbereitet werden

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) will angehende Lehrkräfte besser fitmachen für den Unterricht in schwierigeren Schulklassen. „Mit den Herausforderungen, die wir heute gerade an Grundschulen in manchen Regionen finden, gehen Anforderungen an unsere Lehrkräfteaus- und -fortbildung einher“, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Bei vielen Kindern beobachten wir Sprachdefizite, motorische Schwächen, viele können nicht gut still sitzen: Wir müssen schon unsere angehenden Lehrkräfte besser mitnehmen und sie auf diese Aufgaben vorbereiten.“