Integrationsklima in NRW Jeder Dritte fühlt sich aufgrund der Herkunft benachteiligt

5,2 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte leben laut NRW-Integrationsministerium im Bundesland. Mit einem Bevölkerungsanteil von 29 Prozent sei NRW unbestritten ein Einwanderungsland. Das Stimmungsbild sei in der Einwanderungsgesellschaft in allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen der Integration - wie Nachbarschaft, soziale Kontakte, Arbeitsmarkt und Bildungssystem - gut. In keinem anderen Bundesland bewerteten die Menschen ohne Migrationsgeschichte das Integrationsklima zudem so zuversichtlich wie in NRW.