„Sie sitzen in Kellern. Es gibt Straßenkämpfe“ : NRW-Integrationsrat fordert Korridore für sichere Flucht aus der Ukraine

Menschen flüchten aus der Ukraine. Mit ihrem Gepäck laufen sie in Richtung eines Grenzübergangs, davor bilden Fahrzeuge lange Schlangen. Foto: dpa/Sergei Grits

Düsseldorf Menschen sitzen in umkämpften Dörfern in Kellern fest oder stehen seit Tagen vor der polnischen Grenze. Der Landesintegrationsrat dringt darauf, dass Korridore geschaffen werden, damit Frauen, Kinder und alte Menschen sicher aus der Ukraine herauskommen.

Im Auswärtiges Ausschuss des Bundesrates ging es am Donnerstagvormittag darum, wie sich Bund und Länder bei der Aufnahme von Geflüchteten organisieren werden. Außenministerin Annalena Baerbock war dabei zu Gast. „Es ist wichtig, als Länder in diese Fragen mit unmittelbaren Auswirkungen vor Ort eng einbezogen zu werden. Bund und Länder stehen gemeinsam an der Seite der Menschen in der #Ukraine“, twitterte danach NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Von den großen Schwierigkeiten vieler dieser Menschen, die Ukraine aber überhaupt noch zu verlassen, berichtet Ksenija Sakelšek, die stellvertretende Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Landesintegrationsrates. „Es muss jetzt koordiniert werden, dass sichere Korridore geschaffen werden, damit die Frauen und Kinder aus den Dörfern herauskommen können“, sagt sie. Sie steht in Kontakt mit Familien in NRW, die ihre Angehörigen zu sich holen wollen. „Die kommen nicht raus, weil es zu gefährlich ist. Sie sitzen in Kellern. Es gibt Straßenkämpfe. Sie berichten, dass Lebensmittel knapp werden.“ Andere Fliehende hätten es zur polnischen Grenze geschafft, harrten dort aber nun seit Tagen aus. Oder sie seien jetzt in Polen und wüssten nicht mehr weiter.

Für die Unterbringung der Menschen in Nordrhein-Westfalen brauche es zunächst mal genügend Unterkünfte. „Im Moment ist die Bereitschaft der Bevölkerung groß, Leute aufzunehmen. Das geht aber nicht über längere Zeit“, so Sakelšek. „Die Kommunen und das Land müssen Plätze schaffen.“ Gleich danach müsse für Bildungschancen gesorgt werden, ergänzt der Vorsitzende des Integrationsrates, Tayfun Keltek. „Schule, Integrationskurse, Deutschkurse. Es ist wichtig, den Schulbesuch für die Kinder zu organisieren.“ Ebenso wichtig sei es für die Integration, dass kleinere Kinder in Kindergärten gingen.

Keltek ist allerdings überzeugt, dass Deutschland und speziell Nordrhein-Westfalen bei all dem gegenüber anderen Regionen im Vorteil ist. „Ich glaube, wir haben durch die Erfahrungen von 2015 enormes Knowhow“, sagt er. „Wir haben in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern und europäischen Ländern eine sehr gute Infrastruktur.“

Nach der Zusammenkunft des Auswärtigen Ausschusses hat Außenministerin Annalena Baerbock betont, die Sorge für die Geflüchteten setze eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen voraus. Alle Bundesländer hätten deutlich gemacht, „dass sie natürlich gemeinsam mit allen Akteuren an einem Strang ziehen“.

Der Integrationspolitische Sprecher der SPD im Landtag, Ibrahim Yetim, fordert vor allem intensive Unterstützung der Städte und Gemeinden. „Die Landesregierung darf die Kommunen zu keiner Zeit alleine lassen – weder organisatorisch, logistisch noch finanziell. Viele Kommunen sind wegen der Pandemie gebeutelt. Hier muss die Landesregierung für die nötigen Entlastungen sorgen“, so Yetim. Es brauche ein detailliertes Konzept: „Gerade in Anbetracht der angespannten Wohnungsmärkte in vielen Kommunen und Massenunterkünften, die in Pandemiezeiten schwierig zu handhaben sind, ist das unerlässlich.“