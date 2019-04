Zeit halbiert : NRW-Integrationsminister Stamp will Einbürgerung schon nach vier Jahren

NRW-Integrationsminister Stamp will Einbürgerung schon nach vier Jahren

Düsseldorf Zuwanderer mit "besonderen Integrationsleistungen" sollen nach dem Willen des NRW-Integrationsministeriums schon nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland Anspruch auf eine Einbürgerung haben. Bisher sind es acht Jahre.

Nordrhein-Westfalen will Einbürgerungen erleichtern, das erfuhr unsere Redaktion aus dem Landesressort. Eine entsprechende Initiative wird Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) auf der am Donnerstag startenden Integrationsministerkonferenz in Berlin einbringen.