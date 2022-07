NRW-Innenminister Reul zur Flut : „Klug entscheiden, wo wiederaufgebaut werden soll“

Düsseldorf Die Schäden der Flut 2021 sind in vielen Orten in NRW noch deutlich sichtbar. Der Wiederaufbau läuft. Innenminister Reul kann sich aber vorstellen, dass manche Flächen auch freibleiben müssen - wegen des Katastrophenschutzes.

Zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Denn die Flut kostete allein in NRW 49 Menschen das Leben, viele andere verloren ihre Existenz. Natürlich macht so ein Geschehen auch nachdenklich. NRW-Innenminister Herbert Reul appellierte unlängst an die Bürger, sich besser vor Katastrophen zu schützen. „Das findet nicht irgendwo im Fernsehen weit weg statt, sondern das kann morgen bei dir um die Ecke stattfinden“, sagte er in einem am Mittwoch vom Innenministerium bei Twitter verbreiteten Video zum Jahrestag der Jahrhundertflut.