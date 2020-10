Polizei-Skandal in NRW : 151 Polizisten in rechtsextremen Chats

Düsseldorf Der Essener Polizei-Skandal weitet sich aus. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) berichtet über immer mehr erschreckende Posts. Sein Vorgehen stößt bei der SPD-Opposition und der Polizeigewerkschaft auch auf Kritik.

Ein anderer Beamter habe Fotos von Christbaum-Kugeln mit SS-Runen und „Sieg Heil“-Aufschrift in die Chat-Gruppe gestellt. Und bei einem weiteren Beamten seien Fotos entdeckt worden, die ein Hakenkreuz zeigten, das mithilfe von Dienstmunition gelegt wurde. In einem Fall seien auf dem Handy eines einzigen Polizisten mehr als 150 strafrechtlich relevante Inhalte gefunden worden. Reul betonte, für jeden Verdächtigen gelte die Unschuldsvermutung.

Der Fall nimmt immer größere Dimensionen an. Zuletzt war noch von 31 Polizisten die Rede gewesen, die sich an rechtsextremistischen Chats beteiligt haben sollen. Darunter war den Angaben zufolge auch das fiktive Bild eines Geflüchteten in einer Gaskammer.

Reul berichtet dem Landtag am Donnerstag, dass die Indizien ausgereicht hätten, um gegen 113 der 151 Polizisten dienst- oder arbeitsrechtliche Verfahren einzuleiten. Sechs Kommissaranwärter seien entlassen worden. Bei zwei Regierungsbeamten habe es Abmahnungen gegeben, einem sei gekündigt worden. In 108 Fällen seien die Verstöße so gravierend, dass Strafverfahren eingeleitet wurden. Davon seien 21 wieder eingestellt, in vier Fällen gegen Auflagen. Den Ermittlern liege eine Datenmenge vor, die 10,5 Millionen Stunden Film entspreche. Davon seien bisher 40 Prozent ausgewertet.