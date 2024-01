Seit 2022 NRW-Innenminister Reul ist kein Hubschrauber-Vielflieger

Die Frage nach umweltfreundlichen Transportmitteln und einer möglicherweise übertriebenen Nutzung der Flugbereitschaft wird in der Landes- und Bundespolitik regelmäßig von der Opposition aufgeworfen. In NRW stand zuletzt vor allem Ex-Ministerpräsident Armin Laschet im Visier der Opposition, nachdem eine Anfrage der SPD ergeben hatte, dass der CDU-Politiker in weniger als zweieinhalb Jahren 16 Mal mit einem Hubschrauber zu einem amtlichen Termin geflogen war. Die SPD fand das „ziemlich abgehoben“, während die damalige Landesregierung die Flüge als zeit- und sachgerechtes Termin-Management verteidigt hatte.