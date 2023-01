„Kein reines Migrationsthema“ Reul äußert sich zu den Silvester-Krawallen

In NRW sei es in er Silvesternacht „nicht ganz so schlimm wie in Berlin“ gewesen, jedoch schlimm genug, als dass man sich darum kümmern müsse, sagte Reul. Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen seien in seinem Bundesland rund 250 Menschen - vor allem junge Männer - von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Etwa die Hälfte der vorübergehend Festgenommenen seien deutsche Staatsbürger. „Ich weise seit Monaten darauf hin, dass wir ein Problem haben mit Jungen, mit Gruppen junger Männer, mit migrantischem Hintergrund und ohne migrantischem Hintergrund“, sagte Reul. Hier sei eine zunehmende Brutalität zu beobachten.