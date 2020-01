Hohe Auszeichnung : Rolf Abrahamsohn überlebte sieben NS-Lager

Düsseldorf Dem 94-Jährigen aus Marl wurde am Montag der Verdienstorden des Landes NRW verliehen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Holocaust-Überlebenden Rolf Abrahamsohn mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. „Es ist Rolf Abrahahmsohns überragendes Verdienst, dass er die menschliche Größe und Kraft aufgebracht hat, bei uns in Nordrhein-Westfalen die Erinnerung an die Nazi-Diktatur und an den Holocaust wachzuhalten“, sagte Laschet am Montag bei der Verleihung des Ordens im Elternhaus Abrahamsohns in Marl. Durch seine Besuche in Schulen trage der 94-Jährige bis heute dazu bei, dass nichts vergessen werde und dass vor allem die Opfer nicht vergessen würden. „Rolf Abrahamsohns Lebensweg ist für uns alle eine Mahnung, dass wir immer wachsam bleiben müssen gegenüber jeder Form von Rassismus und Antisemitismus“, sagte Laschet.