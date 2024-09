Behauptungen des Justizministers Wie steht es wirklich um den NRW-Haushalt?

Die Worte des NRW-Justizministers an die angehenden Juristen klingen dramatisch. In einem Schreiben hatte der Grünen-Politiker Benjamin Limbach die Verkürzung des Referendariats um einen Monat angekündigt, es gibt also einen Monat weniger, um sich aufs zweite Staatsexamen vorzubereiten. Als Grund nannte er die Haushaltslage. „Diese ist so ernst wie nie in den vergangenen 30 Jahren.“ Alle Ressorts der Landesregierung „werden drastische Sparmaßnahmen durchführen müssen“, führte er aus. Die Entscheidung sei „Ergebnis eines harten Ringens“. Doch ist dem tatsächlich so?