Haushaltsplanung für 2025 „Ihr ganzes Sicherheitspaket wird sich auflösen“

Optendrenk bemühte sich um positive Ausblicke und musste doch harte Sparmaßnahmen verteidigen. Denn die NRW-Regierung brachte für das kommende Jahr einen Entwurf für einen Rekord-Haushalt in den Landtag ein. Mit einem Volumen von rund 105,5 Milliarden Euro ist er um etwa drei Milliarden schwerer als der für 2024. Zugleich plant das Land etwa 1,34 Milliarden Euro neue Schulden - und das trotz Schuldenbremse. Dafür will es die Konjunkturkomponente in Anspruch nehmen, das heißt: wegen einer schlechten wirtschaftlichen Lage werden Kredite aufgenommen. Aber NRW will nicht nur mehr Geld ausgeben als je zuvor, gleichzeitig folgen schmerzhafte Einschnitte: Zusammen sparen die Ministerien in ihren Etats 3,6 Milliarden Euro ein.