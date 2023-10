Rekordhaushalt in NRW Verbände kritisieren 102 Milliarden Euro schweren Etat

Freie Wohlfahrtspflege Als Vertreter der Demonstranten im Saal verstand sich der Landesvorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege, Christian Woltering. Er warf Schwarz-Grün vor, zu wenig in den Bereichen Kita und Offener Ganztag zu tun. Die Preissteigerungen für Energie, für Lebensmittel, aber auch höhere Löhne für die Beschäftigten im Sozialbereich fänden sich nicht in entsprechenden Ansätzen im Haushaltsplan wieder. „Zum Teil haben wir es mit Kürzungen zu tun.“ Woltering warnte davor, dass Kitas Gruppen schließen müssten oder den Betreuungsumfang reduzierten, auch in der Pflege würden ganze Flure geschlossen, weil es an Personal fehle. „Das ist ein Konglomerat von Herausforderungen, bei dem Flickschusterei nicht mehr angemessen ist. Wir erwarten einen Plan von der Landesregierung. Ansonsten drohen wir einen Kipppunkt zu haben, an dem wir soziale Infrastruktur dauerhaft verlieren.“