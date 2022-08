Hemmschuh auch für die Verkehrswende : Marode Straßen und Brücken – in NRW fehlen Hunderte Ingenieure für Neubau und Reparatur

Arbeiter an einer Straßenbaustelle. Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass Arbeiten sich in die Länge ziehen oder gar nicht erst in Angriff genommen werden können: Es gibt zu wenige Ingenieurinnen und Ingenieure. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Beim Landesbetrieb Straßen NRW sind rund 300 Stellen für Ingenieure unbesetzt. In den nächsten zehn Jahren werden noch mal so viele Fachleute aus Altersgründen ausscheiden. Das bremst die Bau- und Sanierungspläne der Landesregierung aus.

Viele Straßen und Brücken in Nordrhein-Westfalen sind zu alt und marode. In den kommenden fünf Jahren will das Land in großem Umfang sanieren und, um die Verkehrswende voranzutreiben, zahlreiche neue Radwege bauen und den Schienenverkehr fördern – das ist jedenfalls das erklärte Ziel der schwarz-grünen Landesregierung. Doch der Fachkräftemangel bremst die Sache aus.

„Der Flaschenhals bei den Sanierungen oder auch dem Neubau sind nicht die Kosten. Es fehlt an Menschen. Wir brauchen Bauingenieurinnen und Ingenieure“, sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) unserer Redaktion. „Selbst wenn das Geld da ist, ist es ein Problem, Leute zu finden, die das Knowhow haben, eine Eisenbahnstrecke oder eine Brücke zu sanieren. Das ist im Moment der Engpass.“

Info Marode Brücken bereiten bundesweit Sorgen Sanierungsstau Nach Zahlen des Bundes vom Frühjahr dieses Jahres sind bundesweit rund 4000 Autobahnbrücken sanierungsbedürftig. Verkehrsnetz Insgesamt ist der Bund nach eigenen Angaben für fast 40.000 Brücken an Autobahnen und Bundesfernstraßen zuständig. Fast elf Prozent seien in einem nicht ausreichenden, 2,2 Prozent in einem ungenügenden Zustand.

Zuständig für den Bau und die Instandhaltung von Bundes- und Landesstraßen ist der Landesbetrieb Straßen NRW. Dort sind derzeit etwa 300 Ingenieurstellen unbesetzt, und die Aussichten sind trübe: „In den nächsten zehn Jahren wird voraussichtlich noch einmal dieselbe Anzahl an Ingenieur*innen aus Altersgründen ausscheiden“, teilt der Landesbetrieb mit. Um diese Zahlen einzuordnen: Derzeit arbeiten bei Straßen NRW insgesamt rund 1100 Ingenieurinnen und Ingenieure. Es fehlt also schon jetzt grob überschlagen ein Fünftel der Fachkräfte, die man eigentlich bräuchte.

Das ist ein Hemmschuh in allen Arbeitsbereichen: „Sowohl der Bau als auch die Unterhaltung von Straßen, Radwegen und Bauwerken erfordern eine eng vernetzte Zusammenarbeit aller Bereiche, etwa Planung, Bau, Vermessung und Betrieb“, heißt es von Straßen NRW.

Das Problem betreffe aber nicht nur den Landesbetrieb, sondern ebenso die Autobahn GmbH, die für die Autobahnen zuständig ist, und auch den Eisenbahnbereich, führt NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer aus. „Die Fachleute sagen: Jeder, der in dem Bereich ausgebildet ist, kann sofort im Job anfangen. Wer jetzt vor der Berufsentscheidung steht oder vielleicht eine Umschulung machen will: In diesem Bereich wird es auf Jahre sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze geben.“

Das bestätigt die Ingenieurkammer-Bau in Nordrhein-Westfalen. Nach deren Zahlen waren zum Ende des Jahres 2020 bundesweit rund 31.000 Stellen unbesetzt. Es habe in jenem Jahr knapp 11.000 Studienanfänger gegeben – unter denen liege die Abbrecherquote allerdings bei mehr als 50 Prozent. Damit gibt es viel zu wenige Nachrücker, während immer mehr Leute aus dem Beruf aussteigen. Weit mehr als die Hälfte ihrer rund 11.000 Mitglieder sei vor 1966 geboren, geht also auf das Rentenalter zu, erläutert die Kammer.

Bei Straßen NRW gehören heute ebenfalls rund 50 Prozent aller Beschäftigten zu den so genannten „geburtenstarken Jahrgängen“ der 50er und 60er Jahre – die meisten von ihnen werden in den nächsten Jahren altersbedingt ausscheiden. Da die Wirtschaft vor dem gleichen Dilemma steht wie der öffentliche Dienst, entsteht ein intensiver Wettbewerb um eine schrumpfende Zahl an Fachkräften.

Straßen NRW gibt an, man habe die „Aufstiegs- und Qualifizierungsverfahren moderner und attraktiver gestaltet“, um Nachwuchs zu gewinnen. Die Deutsche Bahn spricht über die Personalgewinnung als sehr große Aufgabe „in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels“.