Hohe Zuzahlung : NRW hat die teuersten Heimplätze Deutschlands

Düsseldorf/Berlin Stationäre Pflege im Heim rund um die Uhr ist teuer und vom sozialen Netz nur teilweise abgesichert. Die Bewohner müssen immer mehr zuzahlen - in NRW inzwischen im Schnitt mehr als 2400 Euro im Monat.

Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen müssen für die Betreuung im Heim trotz Pflegeversicherung immer mehr aus eigener Tasche zuzahlen. NRW-weit stiegen die Eigenanteile auf durchschnittlich 2405 Euro im Monat, wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand 1. Juli 2020 hervorgeht. Das ist ein Anstieg um 68 Euro innerhalb eines Jahres.

Nordrhein-Westfalen hat damit im bundesweiten Vergleich weiter die teuersten Heimplätze. Am geringsten ist die Zuzahlung in Sachsen-Anhalt (1436 Euro), der Bundesschnitt liegt bei 2015 Euro und damit um fast 400 Euro unter dem NRW-Wert.

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen daneben aber noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen dazu. Der Eigenanteil allein für die reine Pflege stieg NRW-weit auf 818 Euro im Monat, gut 100 Euro mehr als am 1. Januar 2019.