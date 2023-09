Bundesweiter Vergleich NRW hat die größten Grundschulklassen – düstere Prognosen für die Zukunft

Völxen blickt nicht besonders zuversichtlich in die Zukunft: „Was wir jetzt haben, das wird nicht besser – das wird schlimmer, das ist klar“, prognostizierte sie: „Wir haben heute mehr Kinder und Raumnot, deshalb werden wir die Klassen in den nächsten Jahren zusätzlich füllen müssen. Dazu kommt der Lehrermangel, und im Moment geht die Zahl der Studienanfänger zurück.“ Geburtenstarke Jahrgänge, Schüler-, Raum- und Lehrerbedarfsprognosen seien in der Vergangenheit überhaupt nicht hinreichend berücksichtigt worden: „Wir haben uns in NRW in eine desolate Situation manövriert.“