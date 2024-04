Steuerentlastungen verlangt NRW-Handwerk kritisiert kleinteilige Förderprogramme

Ehlert wünschte sich zudem Unterstützung bei der Entschlackung bürokratischer Prozesse. Bürokratie habe in aller Regel ihren Sinn, Regulierungen müssten jedoch so ausgestaltet sein, dass sie sich an den Kleinstbetrieben und nicht Großunternehmen orientierten. Wenn es dann zusätzlichen Regelungsbedarf für Konzerne gebe, könne man für diese noch draufsatteln. Ehlert verwies aber darauf, dass in vielen Handwerksbetrieben keine Mitarbeiter nur für die Bearbeitung von staatlichen Vorgaben vorhanden seien, etwa, um Berichtspflichten nachzukommen. „Die schwierigsten Regulierungen müssen deshalb so einfach sein, dass auch das kleinste Unternehmen diese Dinge regeln kann“, verlangte er. Fraktionschefin Wibke Brems sagte, man sei zwar an vielen Stellen bereits in konkreten Gesprächen über überflüssige Vorgaben. „Gleichzeitig gilt natürlich auch, dass das, was über Jahre und Jahrzehnte entstanden ist, auch nicht mal eben zu verändern ist.“