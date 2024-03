Aktuelle Stunde zur Pflege-Ausbildung in NRW „Wir werden die Pflege nicht alleine über professionelle Kräfte lösen können“

Das Renteneintrittsalter gehe nach oben. „Deswegen erleben heute viele Menschen auch in den Zeiten, wo sie noch berufstätig sind, die Pflegebedürftigkeit ihrer eigenen Eltern.“ Dafür müssten in den nächsten Jahren gesellschaftlich und auch am Arbeitsmarkt passende Bedingungen gestaltet werden, mahnte der Minister. „Und wenn wir mal sehen, welche Anstrengungen unternommen worden sind, um die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf hinzukriegen für Väter und Mütter, dann können wir uns vorstellen, was da in dieser Frage auf uns zukommt und was wir hier noch an Strukturen brauchen.“