Ungekannte Dimension NRW-Gemeinden haben Grundsteuer B erhöht – in diesen Städten ist sie besonders hoch

Neben Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis gibt es laut BdSt-Liste auch in vielen anderen Regionen Nordrhein-Westfalens sehr hohe Hebesätze: etwa in den Kreisen Düren, Recklinghausen und Unna sowie etlichen Ruhrgebietsstädten wie Gladbeck, Mülheim, Duisburg oder Herne. Niedrige Hebesätze sind dagegen in den Kreisen Gütersloh, Mettmann und Borken zu finden sowie in Düsseldorf.