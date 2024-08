Landesvorsitzende zum Ausbildungsstart Grünen-Chefin Zeybek will für Azubis, „was für Studierende selbstverständlich ist“

Die Landesparteichefin der Grünen in Nordrhein-Westfalen, Yazgülü Zeybek, fordert Firmen, Stiftungen und Städte zur Gründung von Azubiwerken auf. Allem voran, um Berufsanfänger in günstige Unterkünfte zu bringen. „Wir wollen für Auszubildende, was für Studierende längst selbstverständlich ist“, sagte Zeybek unserer Redaktion. Die Studierendenwerke in NRW hätten 2022 knapp 40.000 Wohnheimplätze mit einer durchschnittlichen Warmmiete von 280 Euro vermittelt. „Davon können Auszubildende in Großstädten nur träumen“, so die Parteivorsitzende. „Junge Menschen können sich allein schon wegen hoher Mieten oft schlicht keine Ausbildung leisten.“