Stellungnahme von Gebauer gefordert : NRW-Grüne zweifeln Verbot schulinterner Maskenpflicht an

Düsseldorf Die NRW-Grünen wollen Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) über eine Anfrage im Landtag zu einer Stellungnahme auffordern. Die Grünen zweifeln Verbot schulinterner Maskenpflicht an. Das Vertrauen in die Schulpolitik schwinde.

Die Grünen-Landtagsfraktion hält das Verbot, in NRW schulintern eine Maskenpflicht zu verhängen, für rechtlich zweifelhaft. Man werde Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) über eine Anfrage im Landtag zu einer Stellungnahme auffordern, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Oppositionsfraktion, Sigrid Beer, am Dienstag. Seit Montag ist die landesweite Maskenpflicht in Klassenzimmern in NRW abgeschafft.