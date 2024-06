Replik auf Unions-Vorstoß NRW-Grüne wollen Untersuchung zu Nord Stream 2

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen setzen sich immer vernehmbarer vom Koalitionspartner SPD im Bund ab. Der Landesvorsitzende Tim Achtermeyer sieht mit Blick auf die aktuellen außenpolitischen Fragen rund um eine zu große Abhängigkeit von China und Antworten auf die aggressive Expansionspolitik von Putin mehr Gemeinsamkeiten mit den Christdemokraten: „Bei diesen Fragen sehe ich derzeit zwei stabile Parteien: die CDU und die Grünen. Deshalb sehe ich auch in Schwarz-Grün eine Option für den Bund.“ Die SPD hingegen flattere in zentralen außenpolitischen Fragen, kritisierte Achtermeyer. „Es ist beispielsweise bedenklich, wie die SPD bei dem Thema Nord Stream 2 jeder Aufarbeitung aus dem Weg geht. Wäre die Pipeline in Betrieb gegangen, hätte uns das unumkehrbar in die Arme Putins getrieben. Das muss aufgearbeitet werden.“