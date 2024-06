Landesparteitag in Oberhausen NRW-Grüne wählen Vorstand neu – Doppelspitze tritt wieder an

Bei der Europawahl am 9. Juni waren die Grünen in NRW im Vergleich zur Wahl 2019 um zehn Punkte auf 13,5 Prozent abgestürzt. Als Konsequenz möchte sich die Landespartei mehr den Alltagssorgen der Menschen widmen und sich stärker auf die junge Generation konzentrieren, bei der sie besonders Stimmen verloren hatten. Die Grünen sind in NRW seit 2022 Regierungspartner der CDU in einer schwarz-grünen Koalition.