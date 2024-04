Kleiner Parteitag NRW-Grüne starten in Europawahlkampf

Mit landes- und bundespolitischer Prominenz starten die nordrhein-westfälischen Grünen am Sonntag (12.00 Uhr) in ihren Wahlkampf für die Europawahl im Juni. Bei einem sogenannten kleinen Parteitag wollen in Aachen unter anderem die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Europawahl, Terry Reintke, die Co-Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dröge, alle vier Grünen-Landesminister sowie die Spitzen der Landespartei und Landtagsfraktion zu den rund 110 geladenen Delegierten sprechen. Anschließend geht es zum offiziellen Wahlkampfauftakt in die Aachener Innenstadt.