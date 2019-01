Digitalkomission mit Bayern: NRW-Grüne kritisieren Minister Pinkwart

Düsseldorf Die gemeinsame Digitalkommission mit Bayern kommt ihnen zu langsam voran.

Seit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung gesagt hat, man werde mit Nordrhein-Westfalen eine länderübergreifende Zukunftskommission zur Digitalisierung ins Leben rufen, sind die Erwartungen groß. Im Digitalausschuss des NRW-Landtages sprach Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) davon, dass die Kooperation der Bayern „ein Kompliment für NRW“ sei. Deswegen soll es im März auch eine gemeinsame Sitzung beider Kabinette geben.

Die angekündigte Zukunftskommission soll allerdings kein regelmäßig tagendes Gremium mit fester Besetzung sein. Punktuell will man sich austauschen und mit thematisch wechselnder Besetzung. Wie genau das alles aussehen soll, ist laut Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen allerdings noch in der Schwebe. „Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Zusammenarbeit in der Planungsphase“, teilt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit.