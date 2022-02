Berichtsanfrage : NRW-Grüne fordern Details über Lockerungspläne

Düsseldorf Die immer offener zutage tretenden Meinungsverschiedenheiten in der Koalition über eine Lockerungspolitik rufen die Opposition auf den Plan. Der Gesundheitsexperte der Grünen, Mehrdad Mostofizadeh, verlangt nun bis kommenden Mittwoch einen umfassenden Bericht.

Angesichts sich widersprechender Äußerungen innerhalb der schwarz-gelben Koalition in NRW zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen erhöhen die Grünen im Düsseldorfer Landtag den Druck auf die Landesregierung. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Mehrdad Mostofizadeh, hat für die Sitzung des Gesundheitsausschusses in der kommenden Woche einen Bericht der Landesregierung verlangt. Dabei bezieht sich Mostofizadeh auf Interviewaussagen von Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp in der „WAZ“, wonach das Land alle Maßnahmen permanent überprüfe. Er habe mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vereinbart, täglich darauf zu schauen, „wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass wir Maßnahmen anpassen oder beenden können“, wird Stamp zitiert.

Etwas spitz hakt Mostofizadeh nach, in welchem Gremium diese Überprüfung denn stattfinde und nach welchem Mechanismus und vor allem nach welchem Kriterienkatalog sie erfolge. Auch will er wissen, ob es die Haltung der gesamten Landesregierung sei, dass tatsächlich prioritär geprüft werden müsse, Kontaktbeschränkungen und Schutzmaßnahmen abzubauen.

Tatsächlich hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Morgen beim Sender RTL/n-tv die Debatte über Lockerungen als verfrüht bezeichnet. „Kontaktbeschränkungen sind weiter notwendig“, sagte der CDU-Politiker. „Wir sollten warten, bis wir den Omikron-Höhepunkt erreicht haben. Und wenn die Zahlen dann wieder runtergehen, dann sollten wir erst lockern.“ Einen möglichen Zeitpunkt dafür wollte er nicht nennen. Bund und Länder würden sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar mit einer Exit-Strategie beschäftigen. Dann sei es sehr wichtig, dass die Länder dafür einen gemeinsamen Fahrplan erarbeiteten.

Die Grünen sehen durch die Widersprüchlichkeit die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung gefährdet. So fordert Mostofizadeh Auskunft darüber, welche kommunikative Strategie das Land verfolge und ob es glaube, dadurch die Akzeptanz für die bisherigen Maßnahmen erhöhen zu können.

Die aktuellen Corona-Maßnahmen laufen noch bis zum 9. Februar. Dann muss das Land entscheiden, wie es mit dem Handel und Großveranstaltungen umgehen will – nach Voraussage der Experten also noch vor dem Überschreiten des Höhepunkts der Omikron-Welle. Der Grüne verlangt deshalb auch Auskunft darüber, mit welchen Inzidenzen und Belegungen der Krankenhäuser das Land operiert. Mostofizadeh weist etwa darauf hin, dass zahlreiche Krankenhäuser einen hohen Ausfall von Beschäftigten aufgrund von Krankheit und Quarantäne derzeit beklagten, und will wissen, ob sich das mit den Einschätzungen des Landes deckt. Zudem verlangt er Auskunft über die möglichst sichere Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs in Schule und Kita.