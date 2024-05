Umfrage unter Kämmerern NRW-Großstädte erwarten Finanznot

Für die kommenden fünf Jahre rechnen die NRW-Städte mit einer eher nachteiligen oder sehr nachteiligen Entwicklung. „Die Erwartungen verschlechtern sich im Vergleich zum aktuellen Jahr weiter“, heißt es im Haushaltsblitzlicht. Auch Städte, deren Situation in den zurückliegenden fünf Jahren tendenziell gut gewesen seien, erwarteten überwiegend eine Eintrübung. „Das schlägt auf die konkrete Haushaltsplanung durch: Nur vier Städte erwarten für das Haushaltsjahr 2024 einen echten Haushaltsausgleich. In den Folgejahren verringert sich diese Zahl weiter auf lediglich drei.“ Zugleich verdreifache sich nahezu die Zahl der Städte, die erwarteten, an ihre Rücklagen heranzumüssen, oder sogar tiefer in die Überschuldung rutschten: von zehn im laufenden Jahr auf 27 im Jahr 2027.