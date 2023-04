Reputationsnachteil für Förderbank Landesregierung gliedert Westlotto aus NRW-Bank aus

Die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will in den kommenden Monaten den Lotterieanbieter Westlotto in die Landesholding für Beteiligungen (BVG) überführen. Das Kabinett stimmte für einen entsprechenden Gesetzentwurf, der dem Landtag nun übermittelt wurde. „Unser Ziel ist es, die Überführung der Westlotto-Gruppe im Sommer abzuschließen“, sagte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) unserer Redaktion. In der BVG, die in Optendrenks Ministerium angesiedelt ist, sind wesentliche Beteiligungen des Landes gebündelt, darunter etwa die Anteile an den Messen Düsseldorf und Köln, am Flughafen Köln/Bonn und am Duisburger Hafen.