Leerstände in Innenstädten : NRW gibt zusätzlich 51 Millionen Euro für Innenstädte

Exklusiv Düsseldorf Schon vor der Pandemie hatten die Zentren zu kämpfen. Das Geschäft im Internet macht dem stationären Handel zu schaffen. Corona beschleunigt allerdings das Innenstadtsterben. Die Landesregierung stellt den Kommunen nun weitere Rettungsmittel zur Verfügung.

Sie sind das Herz einer jeden Kommunen, doch spätestens seit der Corona-Pandemie liegen viele von ihnen auf der Intensivstation: die Innenstadtzentren. Online-Riesen wie Amazon, fehlende Nachfolger für Inhabergeführte Geschäfte, steigende Mieten – all das führte in den vergangenen Jahren dazu, dass die Leerstandsquote stieg und stieg. Die Corona-Pandemie und der Lockdown beschleunigten diese Prozesse. Im Januar lud NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) deshalb zum Krisengipfel. Vertreter der Städte und Gemeinden, des Handels, der Gastronomie und der Gebäudewirtschaft berieten, wie man die Innenstädte attraktiver halten könnte.

Ohne zusätzliches Geld, das machten auch Antworten einer groß angelegten Kommunalbefragung bei Bürgermeistern und Wirtschaftsförderern deutlich, würde es nicht gehen. Jetzt kommt offenbar Bewegung in die Sache. Das NRW-Kabinett hat bei seiner letzten Sitzung beschlossen, mehr Geld für die Belebung der Zentren in die Hand zu nehmen. „Die Schließungswelle in der Corona-Welle hat Fahrt aufgenommen und wird im zweiten Halbjahr 2021 für alle sehr deutlich sichtbar werden und bis weit in das Jahr 2022 ihre Spuren in Innenstädten und Zentren hinterlassen“, sagte Ministerin Scharrenbach. Städte stünden mehr denn je unter Druck, sich als multifunktionale Orte neu zu erfinden.