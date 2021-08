Kampf gegen Glücksspielsucht : NRW gibt am wenigsten für Spielerschutz aus

Exklusiv Düsseldorf Das Land gibt pro Einwohner sieben Cent gegen Glücksspielsucht aus und liegt damit weit hinter anderen westdeutschen Flächenländern. Der Minister verweist auf die Städte, gelobt zugleich aber, dass es mehr Anstrengungen geben soll. Den Grünen reicht das nicht.

Tatsächlich schreibt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in seiner Antwort: „Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten gesundheitlichen Infrastruktur im Sucht-Bereich auf örtlicher Ebene obliegt neben weiteren Leistungsträgern in erster Linie den Kommunen.“ Allerdings fügt das Ministerium selbstkritisch hinzu: „Die Landesregierung bekennt sich jedoch ausdrücklich zu ihrer Verantwortung, auf landesweit vergleichbare gesundheitliche und soziale Hilfe­strukturen hinzuwirken.“

Der Grünen-Politiker kritisiert in diesem Zusammenhang jedoch noch eine weitere Weichenstellung des Landes: die Privatisierung der landeseigenen Spielbanken. „Damit gibt das Land ein weiteres Mittel zur staatlichen Kanalisierung und Bekämpfung der Glücksspielsucht aus der Hand, und das ganz offensichtlich, um die Expansionsinteressen privater Anbieter zu bedienen“, so Mostofizadeh. „Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn gerade die FDP mehrmals von hohen Spenden der Firma Gauselmann in der Vergangenheit profitiert hat.“ Die Landesregierung hatte in der Vergangenheit stattdessen wiederholt damit argumentiert, der Staat müsse nicht als Croupier mit am Roulettetisch sitzen. Eine Aufweichung des Spielerschutzes durch den Verkauf an die Gauselmann-Gruppe hatten neben den Grünen die Sozialdemokraten im Düsseldorfer Landtag moniert.