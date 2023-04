Studie aus NRW zeigt Methoden auf NRW gibt 4,5 Millionen Euro für Innovation am Bau

Sie spricht damit den Autoren einer Studie aus der Seele, der zufolge sich beim Wohnungsbau durch geänderte Konstruktionsweisen in erheblichem Umfang CO 2 -Emissionen sparen ließen. Die Ingenieurkammer-Bau NRW, die die Untersuchung mit in Auftrag gegeben hat, schlägt vor, daraus politische Konsequenzen zu ziehen. Etwa durch Vorgaben auf Bundesebene: „Im Gebäudeenergiegesetz müssten in einem sozialverträglichen Rahmen Standards für den CO 2 -Ausstoß beim Bau festgelegt werden“, sagt Jörg Friemel vom Vorstand der Ingenieurkammer-Bau NRW. Und: „Die finanzielle Förderung für dieses emissionsärmere Bauen ist zu gering. Sie muss aufgestockt werden.“