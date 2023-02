Geld aus Sondervermögen NRW gibt 300 Millionen für Unis, Kitas und Jugendeinrichtungen

Wüst äußerte sich zudem zu der Entscheidung der Ampel-Haushälter, die jüngst – entgegen anderslautender Versprechungen – die Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen mit Pellet- oder Ölheizung gekippt hatten. Auf die Frage, ob das Land nun einspringe, reagierte Wüst zunächst mit massiver Kritik an der Koalition in Berlin. „Ich halte das für einen Fehler. Der Bundeskanzler hat zugesagt, dass auch Eigentümern von Öl- und Pelletheizung geholfen wird.“ Es gehe um kleine und mittelständische Unternehmen, die genau das getan hätten, was die Politik von ihnen gewünscht habe: auf Gas zu verzichten. „Jetzt lässt man sie im Regen stehen. Das ist nicht in Ordnung. Deshalb ist es zu kritisieren, dass es diesen Beschluss gibt. Das letzte Wort ist dort noch nicht gesprochen und ich hoffe, dass die Ampel nachher zum Wort des Kanzlers steht.“