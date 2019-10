400 unbesetzte Stellen : NRW-Gewerkschafter fordert Sanierung und Neubau von Gefängnissen

Ein Justizvollzugsbeamter steht an der Hauptforte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Werl.

Düsseldorf Das NRW-Justizministerium will mit einer Kampagne mehr Leute für eine Tätigkeit im Gefängnis gewinnen. Gewerkschafter Ulrich Biermann sagt, was sich dafür ändern muss.

Mit einem „Knast-O-Mat“ möchte NRW-Justizminister Peter Biesenbach Menschen finden, die sich für eine Ausbildung als Beamter im allgemeinen Vollzugsdienst, also im Gefängnis, interessieren. 400 Stellen sind dort momentan unbesetzt. Das möchte Biesenbach ändern. Der Selbsteinschätzungstest soll zeigen, ob man sich für den Job eignet.

Doch reicht allein das aus, um mehr Leute für den Strafvollzug zu finden? Ulrich Biermann, 59, ist NRW-Vorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschland. Er begrüßt die Aktion des Justizministers, immerhin sei es die erste überhaupt für den Beruf – doch er fordert auch, dass die Tätigkeit attraktiver wird. Knapp 6000 Menschen sind als Beamte im Allgemeinen Vollzugsdienst angestellt. Das sind die Mitarbeiter, die direkten Kontakt zu den Gefangenen haben. Diese werden fälschlicherweise häufig als „Wärter“ oder „Schließer“ bezeichnet, obwohl das nur einen kleinen Teil ihrer Arbeit beschreibt. Sie sind für die Versorgung der Inhaftierten verantwortlich, aber auch Gesprächspartner, sie arbeiten an Behandlungsplänen mit, übernehmen Fahr- und Pfortendienst.

Ein großes Problem: die Überstunden. Die Beamten schieben laut Biermann seit Jahren einen Berg von 400.000 bis 500.000 Überstunden vor sich her. „Bisher hat es keine Regierung geschafft, das anzugehen“, sagt er. Laut Biermann kommen auf zwölf Tage Arbeit momentan zwei freie Tage, 41 Wochenstunden beträgt die reguläre Arbeitszeit. Für die Beamten fordert er bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Der allgemeine Vollzugsdienst beginnt bei A7 und reicht bis A11.

Laut Biermann kann der große Personalmangel auch sicherheitsrelevant werden. Es komme vor, dass in einer Schicht ein Posten nicht belegt werden kann. Die Zahl der Ausbrüche hat sich allerdings trotzdem reduziert, das habe mit besserer Überwachungstechnik zu tun.

Auch die Überbelegung der Gefängnisse belastet die Beamten stark. Die Belegung des geschlossenen Vollzugs liegt laut Biermann momentan bei 95 bis 103 Prozent. Er geht davon aus, dass die Gefängnisse bereits bei 90 Prozent voll belegt sind, auch wegen des vorhandenen Personals. Deshalb fordert er den Neubau und Sanierungen von Gefängnissen und verweist auf fragile Bausubstanz in vielen JVAs. In NRW leben im Jahr durchschnittlich knapp 16.000 Gefangene in einem der 36 Gefängnisse.