Mehr Forschung Laumann will Versorgung für Impfgeschädigte verbessern

Der Minister erklärte, ein Grund dafür, dass Impfschäden teils nicht schneller anerkannt werden, liege darin, „dass in der medizinischen Wissenschaft noch zu wenige belastbare Erkenntnisse zu Zusammenhangsfragen zwischen einer Covid-19-Impfung und geltend gemachten Erkrankungen vorliegen.“ Das müsse sich ändern. Bernhard Schieffer, Leiter der Post-Vac-Sprechstunde an der Uniklinik Marburg, geht laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ davon aus, dass es in Deutschland 50.000 bis 100.000 Betroffene gibt.