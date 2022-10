Corona-Welle rollt : Gesundheitsämter wieder am Limit

Exklusiv Düsseldorf Auch die Behörden zur Überwachung der Infektion sind krankheitsbedingt extrem eng besetzt. Hinzu kommen auslaufende Helfer-Programme und aus Sicht der Kreise überflüssige Erhebungen von Einzelfällen.

Angesichts der hohen Zahl an Corona-Infektionen geraten auch die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte zunehmend an ihre Belastungsgrenzen. Beim NRW-Gesundheitsministerium hieß es zwar, nach zweieinhalb Jahren verfügten die zuständigen Behörden über umfassende Erfahrungen im Pandemiemangement, so dass gerade für eine Welle mit den aktuell vorherrschenden und in ihren Eigenschaften weitgehend bekannten Virusvarianten die zuständigen Stellen fachlich in jedem Fall gut vorbereitet seien. Eine Sprecherin fügte allerdings hinzu, limitierender Faktor werde wie auch in den Vorjahren das Personal sein, dass in der gesamten öffentlichen Verwaltung gerade angesichts der Häufung von krisenbedingten Herausforderungen wie der Flüchtlingsversorgung, Energieengpässen sowie der Verwaltung zusätzlicher Sozialleistungen erheblich belastetet seien.