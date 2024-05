Städte- und Gemeindebund NRW enttäuscht NRW-Gesetz für flexible Grundsteuer geplant – Kommunen skeptisch

Mit einem Landesgesetz will Nordrhein-Westfalen seinen Kommunen vor Inkrafttreten der neuen Grundsteuer eine bürgerfreundliche Öffnungsklausel anbieten. Einen entsprechenden Entwurf haben die Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen am Dienstag (14. Mai 2024) in Düsseldorf beschlossen.