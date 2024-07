Klagen gegen Bescheide Warum die NRW-Gerichte so viele alte Asylverfahren vor sich herschieben

Asylklageverfahren dauern in NRW länger als in den meisten anderen Bundesländern. 19,8 Monate brauchten die Verwaltungsgerichte 2023 durchschnittlich bis zu einer Entscheidung. Damit lag Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Bremen auf Platz fünf unter den 16 Bundesländern. Zugleich schieben die hiesigen Verwaltungsgerichte den mit weitem Abstand höchsten Aktenberg vor sich her: Ende März dieses Jahres stapelten sich 26.736 anhängige Asylgerichtsverfahren. Das nächstgrößte Bundesland Bayern kommt mit 13.617 gerade mal auf gut die Hälfte. Und in Niedersachsen, das hinter NRW folgt, liefen „nur“ 15.190 Fälle. Dies geht aus Antworten hervor, die die Regierung auf Fragen aus der Gruppe Die Linke im Bundestag lieferte.