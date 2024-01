Landtag gedenkt der NS-Opfer „Dabei waren wir nicht anders als andere Deutsche“

Einen speziellen Fokus legte die Gedenkstunde in diesem Jahr auf die Erinnerung an die Verfolgung der Sinti und Roma während der NS-Zeit. Auch der Landesvorsitzende des Verbandes deutscher Sinti und Roma in NRW, Roman Franz, schlug einen Bogen in die Gegenwart. Jetzt – in diesem Moment – sei man an einem historischen Punkt angekommen, da der Landtag an dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus erstmals einen Schwerpunkt auf das Schicksal der Sinti und Roma lege. Aus seiner eigenen Familie wurden 36 Verwandte in verschiedenen Konzentrationslagern ermordet, erinnerte er.