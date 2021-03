Nach der Bund-Länder-Runde : NRW-Gastronomen prüfen Klage gegen Corona-Beschränkungen

Geschlossene Außengastronomie – in NRW mindestens bis zum 6. April. Foto: dpa/Sina Schuldt

Düsseldorf Bund und Länder haben in einer Nachtsitzung weitere Öffnungsschritte beschlossen. Dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in NRW reichen die Beschlüsse jedoch nicht aus. Man werde eine Klage prüfen, sagte Präsident Niemeier.

Mit scharfer Kritik und Unverständnis reagiert der Präsident des Dehoga NRW, Bernd Niemeier, auf die in der Nacht zu Donnerstag bekannt gegebenen Lockerungen der Coronamaßnahmen. „Wir stehen nach mehr als vier Monaten mit fast leeren Händen da und werden wieder auf das nächste Treffen vertröstet, anstatt den niedrigen Risiken in unseren Betrieben Rechnung zu tragen und auch Restaurants, Kneipen oder Hotels in eine Öffnungsstrategie einzubinden", sagte Niemeier unserer Redaktion.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga NRW, Bernd Niemeier. Foto: DEHOGA NRW

Auch wenn die Abkehr vom reinen Festhalten an Inzidenzwerten, regionale Maßnahmen bei entsprechenden Infektionslagen und die angekündigten Öffnungsmöglichkeiten für die Außengastronomie richtige und wichtige Schritte seien, fehlen die klare Perspektive und Öffnungsschritte für den Rest der Branche. „Uns ging es nicht darum, alle Betriebe von Null auf Hundert zu öffnen. Aber wir erwarten fundierte Erklärungen, warum der Osterurlaub in der Eifel oder im Sauerland in einem nach Aussagen des Robert-Koch-Instituts unbedenklichen Hotel oder ein Abendessen in einem Restaurant mit ausgeklügeltem Schutzkonzept und unter Einhaltung der AHA-Regeln weiterhin verboten bleiben“, sagte Niemeier. Es gebe Öffnungsschritte für Kontaktsport im Innenbereich, Opern- und Konzertbesuche wie fürs Einkaufen, aber nichts für einen Restaurantbesuch. „Wir verstehen es nicht mehr", sagte der Präsident und verwies darauf, dass sich die Aussichten auf eine Öffnungsperspektive im nicht geöffneten Gastgewerbe eintrüben, weil die Lockerungen wahrscheinlich zu höheren Inzidenzen führen werden.

Die Beschlüsse und daraus entwickelten Verordnungen müssten den gesetzlichen Vorgaben folgen, etwa denen im Infektionsschutzgesetz. „Wir werden die Beschlüsse und Maßnahmen genau prüfen und bei erkennbaren Abweichungen zum gesetzlichen Rahmen auch die gerichtliche Prüfung in Betracht ziehen. Man kann es Gastronomen und Hoteliers, die mit dem Rücken zur Wand stehen, nicht verdenken, dass sie klagen wollen“, sagte der Dehoga-Präsident.