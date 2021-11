Düsseldorf : NRW für Unwetter-Pflichtversicherung

Düsseldorf NRW-Justizminister Biesenbach befürwortet eine vorgeschriebene Police, die Starkregen- und Hochwasserschäden abdeckt. Die Branche fordert dagegen, Gebäudeversicherungen automatisch zu erweitern. Wer das nicht wolle, soll widersprechen können.

Der Chef des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Klaus Müller, sagte unserer Redaktion: „Immobilieneigentümer müssen in die Lage versetzt werden, ihr Wohneigentum gegen sämtliche Naturgefahren abzusichern.“ Gerecht sei es, wenn diese für spezifische Risiken gemeinsam einstünden: „Für diesen Fall sollte eine Versicherungspflicht privat organisiert werden.“ Die Verbraucherschützer regten an, in einem ersten Schritt das gesetzliche Leitbild einer Allgefahrenabsicherung einschließlich sämtlicher Naturgefahren im Versicherungsvertragsgesetz festzuschreiben. Sollte sich nach zwei Jahren herausstellen, dass diese Maßnahme nicht die versprochene Wirkung entfalte, solle es eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden geben.

Das Thema beschäftigt die ab Donnerstag tagende Justizministerkonferenz. Deren Vorsitzender, NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU), sagte, die Elementarversicherungspflicht habe die Justiz immer wieder beschäftigt. Zuletzt hatten die Justizminister 2017 intensiv darüber diskutiert. „Die Vor- und Nachteile wurden sorgfältig abgewogen und am Ende überwogen bisher die verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen“, so der Minister. Ein solcher Zwang bedeute einen schwerwiegenden Eingriff in die grundgesetzlich geschützte allgemeine Handlungsfreiheit, speziell die Vertragsfreiheit: „Wir bringen das Thema aber angesichts der verheerenden Flutkatastrophe wieder auf den Tisch.“ Er könne keine Aussage darüber treffen, was die Konferenz der Justizminister am Ende beschließe. „Ich persönlich jedenfalls tendiere inzwischen zu der Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden“, so Biesenbach.