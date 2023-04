Vorsitzendenkonferenz Frauenunion: Kampf gegen Missbrauch im Netz verstärken

Konkret verlangt die FU NRW deshalb unter anderem eine längere Speicherung von Internetdaten. „Um klar zuordnen zu können, wer diese Abbildungen in das Netz gestellt hat, um damit im Zweifelsfall Kinder aus der Hölle der sexuellen Gewalt zu befreien, ist es notwendig, die Verkehrsdaten zu speichern“; heißt es in dem entsprechenden Beschluss. Hierfür sei mindestens der vom Europäischen Gerichtshof eröffnete Rahmen über die Bundesgesetzgebung voll auszuschöpfen. Es gehe dabei allein um IP-Adressen, also um reine digitale Spuren, vergleichbar mit einem Fingerabdruck. Die CDU-Frauen kritisieren, dass die deutschen Ermittler heute auf Meldungen aus dem Ausland angewiesen seien, da es in Deutschland keine Verpflichtung für die Dienstanbieter gibt, Webseiten und Chats nach diesen Abbildungen zu durchsuchen und sie zu melden.