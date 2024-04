Rund 60-seitiger Bericht NRW forciert Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen

Der rund 60-seitige Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, umfasst insgesamt 61 Maßnahmen. Darunter sind Grundkurse, Fortbildungen und Netzwerke für alle am Kinderschutz beteiligten gesellschaftlichen Akteure sowie Anlaufstellen und Hotlines für Betroffene. Im vergangenen Jahr wurden in NRW 5065 sexuelle Missbrauchstaten an Kindern aufgedeckt - 22,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.