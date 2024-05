„Ankerpunkte für ehrenamtliches Engagement“ Land NRW fördert Tafeln mit 1,4 Millionen Euro

Die Fördermittel werden laut Ministerium vom Landesverband „Tafeln in Nordrhein-Westfalen e.V.“ an die Tafeln vor Ort verteilt. Die Grundförderung liege bei je 6.000 Euro. Tafeln, die zusätzlich als Verteilzentrum Lebensmittelspenden lagern und an andere Tafeln ausliefern, bekämen zudem einen Zuschlag von 5.000 Euro. Zusätzlich gebe es eine variable Förderung, die die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an dem jeweiligen Standort der Tafeln berücksichtige.