Bezahlbarer Wohnraum NRW fördert Wohnraum mit zwei Milliarden

Scharrenbach deutete an, dass sie sich stärker mit dem Instrument der Fehlbelegungsabgabe auseinandersetzen wolle: Der Mieter muss diese entrichten, sobald er nicht mehr die Voraussetzungen für eine geförderte Wohnung erfüllt. Die Abgabe war jedoch 2010 abgeschafft worden, weil Aufwand und Ertrag in keinem gesunden Verhältnis standen. Scharrenbach sagte, sie prüfe eine Lösung, die mit weniger Bürokratie für die Behörden auskomme. Stichproben der NRW.Bank hätten für rund 50 Prozent der geförderten Wohnungen eine solche Fehlbelegung ergeben. Auch der Städtetag NRW zeigte sich in einer Anhörung für ein solches Instrument aufgeschlossen. Diese Diskussion solle geführt werden.