Besondere Bautechnik NRW fördert erstmals Sozialwohnungen aus dem 3D-Drucker

Mithilfe von Landesmitteln für den Sozialen Wohnungsbau entsteht in Lünen in Nordrhein-Westfalen ein Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Drucker. Damit werde erstmals in Deutschland ein solches Haus mit Mitteln aus der öffentlichen Wohnraumförderung unterstützt, um für Menschen mit geringerem Einkommen bezahlbare Mieten zu gewährleisten, heißt es aus dem zuständigen Landesbauministerium. NRW will damit eine Vorreiterrolle einnehmen.