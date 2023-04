Studie zeigt Methoden auf NRW: 4,5 Millionen Euro für Bau-Innovationen

In der Politik stößt er auf offene Ohren. „Uns ist wichtig, dass man die Phase der Errichtung von Gebäuden in den Blick nimmt und sich nicht nur an Heizungsanlagen und Dämmung abarbeitet“, sagte Jochen Ritter, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Das Landesbauministerium verweist darauf, wie das Land schon jetzt Nachhaltigkeit befördern will. Unter anderem werden Forschungsvorhaben zu Werkstoffen und innovativen Verfahren gefördert. So sei in Beckum das deutschlandweit erste „durchgenehmigte“ Haus aus dem 3D-Drucker erstellt worden. „Hierbei kam ein Bindemittel zum Einsatz, welches mit zwei Dritteln weniger CO 2 als der herkömmliche Portland-Zement auskommt.“