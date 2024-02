Landwirtschaftsministerium 18 Millionen für die Dorfentwicklung in NRW

„Der ländliche Raum in Nordrhein-Westfalen ist mit seinen Dörfern für rund neun Millionen Menschen Wohn- und Lebensmittelpunkt“, hob Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) hervor. Seit Regierungsantritt 2022 seien inklusive der neuen Förderung schon mehr als 40 Millionen Euro an Landes- und Bundesmitteln in die Entwicklung der nordrhein-westfälischen Dörfer und ihrer sozialen, wirtschaftlichen sowie verkehrstechnischen Infrastruktur geflossen.