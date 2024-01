Ausschreibungsverfahren der Länder NRW-Flüchtlingsministerin sieht Chancen in Bezahlkarte

Nordrhein-Westfalens Flüchtlings- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) erwartet von der geplanten Einführung einer bundesweiten Bezahlkarte für Asylbewerber eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. NRW nehme an dem Ausschreibungsverfahren der Länder für einen gemeinsamen technischen Dienstleister teil, weil „natürlich auch Chancen in der Bezahlkarte stecken“, sagte die Grünen-Ministerin am Dienstag in Düsseldorf. So könnte die Bezahlkarte nach Worten Pauls etwa zu Erleichterungen für Geflüchtete führen, weil sie sich dann nicht mehr zu bestimmten Zeiten an bestimmten Stellen anstellen müssten. Entscheidend sei aber, dass die Karte wirklich zu einer Verringerung des Verwaltungsaufwandes führen müsse.