Sparerlasse und Milliardenschulden Minister wirft Opposition „Popanz“ im Etat-Streit vor

Ungemütlich ist es an diesem Donnerstagmorgen im Landtag nicht nur, weil es offenbar aufgrund baulicher Mängel von der Decke in die Mitte des Plenarsaals tropft und die Mitarbeiter die Pfütze in den Redepausen wegwischen müssen. Hinzu kommt ein rauer Wind, der dem NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk aus den Reihen der Opposition entgegenweht. Am Dienstag hatte er der Öffentlichkeit erste Details für den Nachtragshaushalt und den Etat 2025 vorgestellt – inklusive 3,34 Milliarden Euro an neuen Schulden. Nun muss der CDU-Politiker sich in einer Aktuellen Stunde gegen heftige Anwürfe der Opposition wehren. Die beziehen sich unter anderem auf einen Sparerlass, der aus seinem Haus an die anderen Ministerien Ende Mai verschickt wurde, und Kostenpflichtiger Inhalt über den unsere Redaktion zuerst berichtet hatte.